Тегеран, 5 октября, 2017, 07:30 — ИА Регнум. Высший руководитель Ирана Али Хаменеи, заявил, что Тегерану и Анкаре следует принять все возможные меры, чтобы не позволить Иракскому Курдистану обрести независимость, сообщает 5 августа Kurdistan.ru.

Северо-Восточная область — Иракский Курдистан

Данное заявление было сделано во время встречи Хамение с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Тегеране.

«Вашингтон и Тель-Авив стремятся создать второй Израиль. Мы должны предпринять всевозможные усилия для того, чтобы этому воспрепятствовать», — заявил духовный лидер Ирана.

Во время встречи лидеры Турции и Ирана подтвердили свое стремление сохранить территориальную целостность Ирака, а также свою готовность поддержать любое решение Багдада, направленное против Эрбиля.

Напомним, 25 сентября в Иракском Курдистане состоялся референдум о независимости. 93% жителей региона высказались за отделение от Ирака и о создании суверенного государства.

Многие члены международного сообщество прохладно встретили данное событие. Наиболее жесткую позицию заняли Турция и Иран, так как эти страны имеют на своей территории большое курдское население, в среде которого могут активизироваться сепаратистские настроения.