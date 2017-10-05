Закон о справедливости и мораль стали оружием против России: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 октября, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Установить истину: МИД России выясняет гражданство захваченных в Сирии лиц;
- Важное решение: Путин не решил, будет ли баллотироваться в президенты РФ;
- «Закон Магнитского» в Канаде: «Россия не оставит это без ответа»;
- Губернаторопад продолжается: Путин отправил губернатора Приморья в отставку;
- Космическая эра: ЦРУ рассекретило документы о запуске первого искусственного спутника Земли.