Москва, 5 октября, 2017, 07:16 — ИА Регнум. Торги по нефти 4 октября завершились в небольшом минусе. Отчет Минэнерго остановил падение цен, но не изменил техническую картину. А она для нефти остается медвежьей, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

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Согласно последним данным минэнерго США, за минувшую неделю запасы нефти в стране сократились на 6 млн баррелей. Запасы бензина за неделю повысились на 1,6 млн баррелей, в то время как запасы дистиллятов понизились на 2,6 млн баррелей. Добыча нефти +14 тыс до 9,561 млн баррелей.

Сегодня, 5 октября, за баррель Brent дают $55,86 (+0,20%). По нефти сформировался двухдневный коридор диапазоном 1,9%. Техническая картина на четырехчасовом периоде указывает на дальнейшее снижение цен на нефть.

Полагаю, что пока продавцы не достигнут отметки 54,80 доллара, они не успокоятся. На сегодня по Brent две цели: $55,05 и $54,80.

Напомним, 4 октября, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,35%, до $55,80 за баррель, WTI — на 0,82%, до $50,32 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в декабре 2017 года на СПбМТСБ составляет 52,18 за баррель.

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