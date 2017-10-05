Владивосток, 5 октября, 2017, 07:15 — ИА Регнум. Экс-губернатор Приморского края Владимир Миклушевский 5 октября заявил, что ему предложили работу в Москве.

Kremlin.ru Андрей Тарасенко. Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края

«Мне предложена другая работа. Всё, что произошло, согласовано решением в рамках кадровой политики. Работа интересная, о ней я скажу, когда случится назначение», — сообщил он на брифинге во Владивостоке.

Кроме того, Миклушевский отметил, что передаст все дела и введет в курс дела нового и. о. губернатора Андрея Тарасенко. Встреча, возможно, состоится 6 октября.

«Достойный человек, я поддерживаю решение президента в этой части», — говорит бывший глава края.

Он добавил, что за последние пять лет Приморский край продвинулся в вопросах декриминализации. Истории с преследованием чиновников являются тому подтверждением: за последние три года под следствием оказались три вице-губернатора региона.

«Мне не доставляет радости кого-то сажать в тюрьму. Но эти чиновники будут наказаны», — добавил Миклушевский.

Напомним, 4 октября президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Владимира Миклушевского, а временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края назначил главу «Росморпорта» Андрея Тарасенко.