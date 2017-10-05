Питтсбург, США, 5 октября, 2017, 07:14 — ИА Регнум. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» на своём льду потерпел поражение от «Сент-Луис Блюз» в стартовом матче сезона 2017/18 НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:5 в пользу «Блюз».

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

«Питтсбург» первым забросил шайбу. Это сделал защитник Джастин Шульц. Однако ещё до первого перерыва «Сент-Луис» смог не только отыграться, но и выйти вперёд — шайбы забросили Брэйден Шенн и Колтон Парэйко.

Во втором периоде команды обменялись забитыми голами. На шайбу защитника «Питтсбурга» Олли Мяяття гости ответили точным броском Алекса Пьетранджело.

В третьем отрезке матча «Сент-Луис» сначала смог закрепить своё преимущество благодаря голу Пола Штястны. Однако «Питтсбургу» удалось счёт сравнять — шайбы на счету нападающих Сидни Кросби и Конора Шири.

В овертайме защитник гостей Алекс Пьетранджело оформил дубль и обеспечил своей команде победу в первом матче нового сезона.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился в этом матче двумя результативными передачами. Другой российский игрок, Владимир Тарасенко, выступающий за «Сент-Луис», отдал одну результативную передачу.