Москва, 5 октября, 2017, 07:09 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 4 октября открылись снижением по доллару США и евро. По итогам дня рубль укрепился к иностранным валютам в среднем на 0,35%. За его укреплением стояло несколько факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Во-первых, повышение индекса государственных облигаций России (RGBI) на 0,14%, до $139,69.

Во-вторых, прекращение падения цены на нефть на фоне сокращения запасов нефти в США на 6 млн баррелей.

В-третьих, Минфин РФ разместил ОФЗ двух серий на 28,9 млрд рублей при спросе 116,6 млрд рублей.

Пара доллар/рубль снизилась до 57,53 рубля., евро/рубль — до 67,67 рубля. На американской сессии укрепление российской валюты было сдержанным.

Рост цен на нефть был ограничен уровнем 56,17 доллара из-за повышения индекса доллара после выхода сильного индекса деловой активности ISM в сфере услуг.

5 октября Brent подорожал на 0,19%, до 55,85 доллара за баррель. Несмотря на сокращение запасов нефти, в США увеличивается её добыча. Для нефтяного рынка это негативный фактор. В связи с этим ожидается дальнейшее снижение котировок в область 55 долларов и ниже. А дешевеющая нефть не даст рублю укрепиться.

Пара доллар/рубль находится в боковом тренде. Диапазон в 1,35 рубля сжался до 65 копеек. Пружина сжимается. Скоро ожидаются сильные движения по рублёвым парам. Скорее всего, рубль ослабнет.

Сегодняшний день будет показательным, так как курс доллара находится на трендовой линии. Если цена вернётся к уровню 57,92 рубля или день закроется выше 58 рублей, то к концу недели доллар восстановится до 58,60 рубля.

Напомним, 04 октября по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» понизился на 21 коп. (-0,02%), до 57,68 руб., курс евро — на 23 коп., до 67,82 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,2 млрд (-8,33%), евро/рубль — 253,5 млн евро (+10,40%).

Читайте также: Рубль остается в стороне от сырьевых колебаний