Виннипег, Канада, 5 октября, 2017, 06:58 — ИА Регнум. «Торонто Мэйпл Лифс» одержал разгромную победу в гостях над «Виннипег Джетс» стартовом матче сезона 2017/18 НХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:2 в пользу «Торонто».

Nhl.com Победа

Уже в первом периоде «Торонто» отправил в ворота соперника три безответные шайбы. Первую гол регулярного чемпионата нового сезона забросил нападающий «Торонто» Назем Кадри.

Во втором периоде гости забросили ещё одну шайбу, а в третьем отрезке матча довели счёт до разгромного. При этом гостям удалось две шайбы отыграть.

Таким образом, стартовый матч сезона 2017/18 НХЛ завершился крупной победой «Торонто».