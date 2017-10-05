Владивосток, 5 октября, 2017, 06:57 — ИА Регнум. В Единый день голосования 9 сентября 2018 года в Приморском крае состоятся досрочные выборы губернатора. До тех пор назначенец президента России Владимира Путина — Андрей Тарасенко — будет работать в статусе временно исполняющего обязанности главы региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Борило ИА Красная Весна Стационарный ящик для голосов

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По словам председателя Избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких, если действующий глава досрочно слагает свои полномочия, выборы нового главы региона, согласно законодательству, назначаются на второе воскресенье сентября. В нынешнем случае — на 9 сентября 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 4 сентября отправил в отставку губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Его кресло занял Андрей Тарасенко, прежде занимавший пост генерального директора «Росморпорта». Сам Миклушевский кадровое решение объяснил переходом на другое место работы.