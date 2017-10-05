Хабаровск, 5 октября, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 5 октября провёл в Хабаровске совещание по вопросам развития лесопромышленного комплекса ДФО. Полпред не доволен уровнем развития глубокой переработки древесины — она хуже, чем в целом по России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе совещания полпред заявил, что необходимо найти людей, которые займутся развитием лесопромышленного комплекса ДФО.

«Я хочу сказать простую вещь. Мы не в первый раз собираемся по данному вопросу. Поэтому, мне кажется, правильнее всего будет поставить вопрос таким образом: в состоянии ли те люди, которые сейчас занимаются этими вопросами в Министерстве природных ресурсов, в Минэкономе организовать эту работу так, чтобы лес действительно приносил пользу России и гражданам. Чтобы на базе лесных ресурсов создавались новые предприятия, чтобы лес восстанавливался, чтобы в нем строилась лесная инфраструктура. Или — эти люди не в состоянии? Тогда надо просто тихо извиниться и освободить место, найти тех людей, которые будут этим заниматься», — сказал Юрий Трутнев.

Недовольство полпреда вызвало состояние лесопромышленного комплекса ДФО, причем, не впервые: лес в валовом продукте по-прежнему имеет несущественную тенденцию повышения. 43% лесных ресурсов сосредоточены в ДФО, но уровень глубокой переработки ниже, чем в среднем по России.

Впрочем, есть «ростки надежды» — китайская госкорпорация China Chengtong готова инвестировать в строительство крупного целлюлозно-бумажного комбината в Амурске.

Юрий Трутнев подчеркнул, что проект очень важен для региона и страны — «не часто у нас в стране строятся такие новые производства». Однако, проект столкнулся с целым рядом трудностей.

С трудностями современные высокотехнологичные лесоперерабатывающие предприятия Дальнего Востока сталкиваются не впервые.

Можно привести в пример уникальный лесоперерабатывающий комплекс «Аркаим» в СПВ Ванино, построенный в 2008 году.

В 2013 году на предприятии разразился кризис, справляться с которым пришлось не только региональным, но и федеральным властям. Цеха «Аркаима» были остановлены, более 3 тыс. человек остались фактически без работы и заработной платы.

Как рассказывал тогда генеральный директор компании Александр Лепихов, остановка предприятия произошла из-за нехватки денег — компания брала кредиты, возникла проблема с банками. Судебные тяжбы продолжались не один год. Сегодня ситуация выравнивается, но «выздоровление» «Аркаима» проходит тяжело и медленно.

Всего в ДФО передано в аренду 11,4 кубических метров деловой древесины на таежных делянах. Это 88% экономически доступных лесных массивов.

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Вторая часть совещания по вопросам развития лесопромышленного комплекса при полномочном представителе президента в ДФО прошла в закрытом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, китайская госкорпорация China Chengton намерена построить в Амурске целлюлозно-бумажный комбинат. Инвестпроект еще в июле 2017 года на встрече в Пекине обсудили министр по развитию ДФО Александр Галушка и президент China Chengton Holdings Group Чжу Бисинем.

В проект китайская госкорпорация намерена инвестировать 1 млрд долларов и создать в Амурске 1,5 тыс. новых рабочих мест.