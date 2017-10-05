Мюнхен, Германия, 5 октября, 2017, 06:46 — ИА Регнум. Юпп Хайнкес снова станет главным тренером мюнхенской «Баварии». Об этом 4 октября сообщает сообщает Bild.

Клуб «Бавария»

По информации издания, Хайнкес займёт пост главного тренера команды до конца сезона 2017/18. Руководство «Баварии» сделало выбор в его пользу, так как хочет доверить руководство командой человеку, который знаком с ситуацией в клубе.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущий главный тренер клуба Карло Анчелотти 28 сентября был отправлен в отставку из-за неудач клуба с начала сезона. Это произошло после поражения от «ПСЖ» в Лиге чемпионов со счетом 0:3. Исполнять обязанности главного тренера был назначен его помощник Вилли Саньоль.

Ранее сообщалось, что вместо Анчелотти команду могут возглавить Луи ван Гал, который уже работал с «Баварией» с 2009 по 2011 год, и экс-наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель.

Напомним, Юпп Хайнкес ранее трижды возглавлял «Баварию». С 1987 по 1991 год он дважды выиграл с командой чемпионат Германии. А сезоне 2012/13 команда под его руководством выиграла все возможные трофеи — чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов.