Омск, 5 октября, 2017, 06:43 — ИА Регнум. Уборочная страда в Омской области подходит к своему завершению. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, на сегодняшний день убрано около 95% зерновых.

Зерно

В Омской области зерновые культуры обмолочены на площади более 2 млн га, намолочено более 3,2 млн тонн зерна при средней урожайности 16 ц\га (в 2016 году — 15,8 ц/га). Полностью завершили обмолот зерновых и зернобобовых культур в Крутинском, Русско-Полянском, Исилькульском, Усть-Ишимском районах. В Колосовском районе этот показатель составляет 99,4%. В Азовском и Называевском районах намолочено более 98% от плана. Наибольшая урожайность зерновых и зернобобовых культур зафиксирована в Марьяновском (20,6 ц/га), Исилькульском — (20,5 ц/га), Крутинском (19,5 ц/га) районах.

В облправительстве подчеркнули, что регион показывает лучший результат по темпам уборки в Сибири, превышающий также общероссийские показатели (88%).

И, казалось бы, богатому урожаю нужно радоваться. Но есть одно «но». Как сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия, сейчас цена на пшеницу третьего класса составляет от 5,5 до 6 тыс. рублей за тонну. По оценкам министерства, эта цена — крайне низкая. В связи с этим власти рекомендовали омским аграриям «придержать реализацию зерна до периода стабилизации цен в ноябре-декабре 2017 года».

Есть и хорошая новость для аграриев. Омская область вошла в число регионов с льготными железнодорожными тарифами на экспорт зерна.

По словам заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия региона Николая Дрофы, в ближайшее время будет принято постановление правительства РФ о предоставлении льгот при поставке зерна на экспорт железнодорожным транспортом для 13 регионов России, в том числе для Омской области. Известно, что льготы за перевозку составят 10,7%. Таким образом, товаропроизводителям за счет федеральных средств компенсируют по 800 рублей за каждую тонну поставляемого зерна.

В ожидании стабилизации зернового рынка аграриев попросили обеспечить надежную просушку и хранение зерна, готовящегося к продаже. В областном минсельхозпроде заверили, что возможность хранить зерно есть.

О потребностях Омской области в зерне корреспонденту ИА REGNUM рассказал начальник отдела переработки и товарного рынка минсельхозпрода Омской области Константин Цыпленков, ссылаясь на показатели 2016 года.

По его словам, производственное потребление составляет примерно 615 тыс. тонн, в том числе на семена — 450 тыс. тонн, на корм скоту — 165 тыс. тонн. Перерабатывается на кормовые цели (на комбикорма) порядка 680 тыс. тонн. На продовольственные цели используется 520 тыс. тонн, на другие цели (спирт, пиво) — 61 тыс. тонн. Вывоз, в том числе экспорт, по прошлому году составил 1 миллион 590 тыс. тонн.

В профильном министерстве уточнили, что зерно у Омской области закупают Казахстан, Азербайджан и другие. Китай также заинтересован в омской пшенице и в ячмене, сейчас по этому поводу ведутся переговоры.

Тем временем уборочная кампания в Омской области завершается, несмотря на погодные условия — дождь со снегом.

«На следующей неделе ожидается прекращение осадков и потепление до 8−10 градусов, и нет сомнения, что уборка будет успешно завершена», — уверены региональные власти.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по состоянию на 3 октября 2016 года в Омской области было обмолочено 3 миллиона 277 тысяч тонн зерна с 96% уборочных площадей. Всего за 2016 год омские аграрии собрали 3 миллиона 470 тысяч тонн зерна.

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Напомним, в целом по России собрано уже 127 млн тонн зерна. Урожайность зерновых выше прошлогодних показателей на 17%. По оценкам министра сельского хозяйства Александра Ткачёва, уже к 2030 году Россия может собирать 150 млн тонн зерновых, и экспорт превысит 70 млн тонн в год.

Однако, как оказалось, в ряде регионов зернопроизводители тяготятся большим урожаем, который несет им в первую очередь серьёзные финансовые потери. Подробности читайте в материале ИА REGNUM «Бремя рекордного урожая: как преодолеть кризис перепроизводства зерновых».