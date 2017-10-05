Пекин, 5 октября, 2017, 06:41 — ИА Регнум. Имея торговый и транзитный потенциал, Украина имеет огромные возможности и перспективы в рамках китайской инициативы «Нового шелкового пути», приводит 5 октября слова первого украинского вице-премьера Степана Кубива газета «Жэньминь жибао».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

«Украина имеет стратегически выигрышное положение перекрестка между Азией, Европой и Африкой, что дает ей ключ к новым возможностям экономического развития», — заявил Кубив во время Украинского финансово-торгового форума Шелкового пути, который прошел в Киеве.

Кубив, который представлял украинскую делегацию на Форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь», прошедшем в мае, также подчеркнул важность проекта для развития мировой торговли.

Он выступил против политики протекционизма, заявляя, что он тормозит экономический рост, добавив, что, если Украине удастся воспользоваться возможностями, которые предлагает китайская инициатива, ее экономика из ресурсной превратится в инновационную и начнет привлекать инвестиции.

Напомним, что украинские политики давно пытаются выстроить отношения с Китаем. Так, замминистра инфраструктуры Украины Виктор Довгань заявлял в апреле 2017 года, что Украина является вратами Китая в Европу. Однако, до сих пор никаких серьезных подвижек на этот поприще замечено не было.

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