Казань, 5 октября, 2017, 06:17 — ИА Регнум. В Татарии на 2018 год планируется приостановить софинансирование из бюджета республики господдержки молодых семей при улучшении жилищных условий по одной из программ. Срок приостановки определён с 1 января по 31 декабря 2018 года. Данный пункт содержится в проекте бюджета региона, который подан на рассмотрение в Госсовет РТ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

«Приостановить на период с 1 января по 31 декабря 2018 года действие части первой статьи 10 Закона Республики Татарстан от 21 октября 1999 года № 2443 «О государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий» в части финансирования государственной поддержки за счет средств бюджета Республики Татарстан», — отмечается в проекте.

В упоминаемой части закона речь идёт о финансировании государственной поддержки, которая осуществляется за счет средств бюджета республики и местных бюджетов в размерах, устанавливаемых Госсоветом РТ при утверждении соответствующих бюджетов на очередной финансовый год. Также в программе могут участвовать иные источники, не запрещённые законодательством.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в бюджете на 2017 год также предусмотрено финансирование другой госпрограммы «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Республики Татарстан на 2014−2020 годы», в том числе и в части госпомощи молодым семьям. Общая сумма средств, запланированная на 2017−2019 годы по подпрограмме «Оказание дополнительных мер государственной поддержки в решении жилищных проблем молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий», составляет 150 млн рублей. Планируемое количество семей, которым окажут помощь, — 145.

Напомним, проект бюджета республики на 2018 год содержит следующие показатели: прогнозируемый общий объем доходов — порядка 196,4 млрд рублей, расходов — 199,06 млрд рублей и дефицит — 2,65 млрд рублей. Ранее власти региона «анонсировали» дефицит консолидированного бюджета на 2018 год в размере 6,1 млрд рублей.

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