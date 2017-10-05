Новосибирск, 5 октября, 2017, 06:15 — ИА Регнум. Новосибирская область в ожидании возможной отставки губернатора не просто полнится слухами, догадками, прогнозами, но информация об этом уже начинает напоминать некоторую истерию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Городецкий

Сегодня, 5 октября 2017 года, издание «ФедералПресс» уже «уволило» Владимира Городецкого. На ресурсе ночью вышла новость под заголовком «Губернатор Городецкий написал заявление об отставке».

«Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, находящийся в настоящее время в Москве, написал заявление об отставке. Как стало известно «ФедералПресс», произошло это после визита руководителя региона в администрацию президента России. В то же время официальное объявление об отставке Владимира Городецкого случится чуть позднее, когда администрация президента России определится с преемником», — сказано в материале.

Однако начальник департамента информационной политики правительства Новосибирской области Сергей Нешумов информацию об отставке Городецкого опроверг.

«По поводу тиражируемых слухов о якобы имевшем место вчера визите губернатора Новосибирской области в Администрацию президента и написании заявления об отставке сообщаю, что информация не соответствует действительности. Вчера губернатор ездил на совещание в Минтранс, в Администрации президента не был», — написал Нешумов на своей странице в Facebook.

Отметим, что информация или «слухи» (как их называет сам Городецкий и его пресс-служба) о скором уходе губернатора Новосибирской области со своего поста начали активно распространяться после того, как 25 сентября Владимир Путин уволил с поста губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Продолжились они после того как распрощался с должностью «по собственному» губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. В Новосибирской области решили, что на этот раз Городецкий вероятно всё же покинет свой пост.

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Однако до сих пор все подобные новости опровергались как самим губернатором, так и его пресс-службой. Что впрочем не мешает появляться различным прогнозам того, когда и как будет оправлен в отставку Владимир Городецкий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, череда губернаторских отставок началась 25 сентября, когда президент РФ уволил с поста губернатора Самарской области Николая Меркушкина. На следующий день, 26 сентября, в отставку ушёл глава Нижегородской области Валерий Шанцев. 28 сентября свой пост покинул губернатор Ненецкого АО Игорь Кошин, 29 сентября — губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, 3 октября — глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.