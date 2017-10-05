Хабаровск, 5 октября, 2017, 06:20 — ИА Регнум. В Хабаровске проводится проверка в отношении полицейского, который был очевидцем убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва. В прокуратуре бездействие сотрудника правоохранительных органов расценили как служебную халатность, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По данным прокуратуры Хабаровского края, полицейский во время драки находился в компании обвиняемого — Анара Аллахверанова. При этом должных мер, чтобы пресечь преступление, он не принял. Его бездействие в надзорном ведомстве охарактеризовали как служебную халатность.

В настоящее время в СУ СКР по Хабаровскому краю в отношении полицейского проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, драка между чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчёвым и Анаром Аллахверановым, который занимался боевыми видами спорта, произошла 20 августа около кафе «Галерея». Драчёв скончался в больнице. В течение месяца Аллахверанов находился в бегах, однако в итоге сам сдался силовикам. На данный момент он находится в СИЗО.