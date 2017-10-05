Ниигата, Япония, 5 октября, 2017, 06:04 — ИА Регнум. В небе над Японией было зафиксировано редкое атмосферное явление — трубчатое облако, своим видом напоминающее гигантскую змею, сообщает The Daily Mail.

Eazydp Облако

Огромная «змея в небе» была замечена в городе Ниигата в центральной части Японии.

Одному из местных жителей удалось снять облако на видео, которое было опубликовано на канале Weathernews.

Согласно сообщениям японских СМИ, местные жители были «поражены» необычным явлением.

По мнению метеорологов, зафиксированное на видео трубчатое облако является не чем иным, как «недооформленным» торнадо — действительно, редко встречающимся явлением в Японии.