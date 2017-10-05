Москва, 5 октября, 2017, 06:01 — ИА Регнум. Популярность кредитов, взятых наличными, выросла в России за минувшие восемь месяцев сильнее, чем аналогичный показатель по кредитам, оформленным с помощью пластиковых карт, 5 октября со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ) пишет газета «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Наличные

Если рост объема кредитов наличными составил десять процентов, то для карт — восемь процентов. Причину эксперты видят в меньшем доверии к пластиковым картам, чем к наличке.

Информация получена после обработки данных по 600 банкам и микрофинансовым организациям. Кредитные организации выдали за период с января по август включительно свыше 20,29 млн займов общим объемом более 3 трлн 214 млрд рублей.

Рост объема кредитования составил 29%. Прирост новых выдач по сравнению с 2016 годом составил четыре процента.

Комментируя полученные данные, финансовый омбудсмен Павел Медведев отметил, что предпочтение связано с повышением финансовой грамотности граждан.

«Люди умнеют. Кредитные карты — это значительно более дорогой продукт, чем кредит наличными», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября Антон Суворкин, директор департамента развития розничного бизнеса «Росевробанка», заявил, что российские граждане все чаще выбирают сберегательную модель поведения, предпочитая ее кредитам.