Дакка, 5 октября, 2017, 05:41 — ИА Регнум. Бангладешские военные начали возведение палаток для беженцев рохинджда, которые были предоставлены КНР в рамках гуманитарных поставок, сообщает 4 октября газета «Жэньминь жибао».

Foreign and Commonwealth Office Палаточный лагерь для рохинджа

Сотни палаток были установлены в новом лагере для беженцев в Кокс-Базаре на югов-востоке страны в 292 км от столичной Дакки.

Китайские палатки станут временной крышей над головой для тысяч человек. Кроме того, Китай направил в Бангладеш и иные гуманитарные грузы, призванные помочь переселенцам получить всё необходимое для жизни в полевых условиях.

Второй китайский грузовой самолет с гуманитарными поставками для народа рохинджа прибыл в Читтагонг 28 сентября. Он привез с собой около 2 тыс. палаток и 3 тыс. одеял.

По славам премьер-министра страны Шейх Хасины, планируется, что представители руководства Кокс-Базара, которые пожелали остаться анонимными, посетят лагеря беженцев и лично вручат китайскую гуманитарную помщь всем нуждающимя.

Напомним, что более полумиллиона представителей народа рохинджа, исповедующих ислам и проживающих в Мьянме, покинули страну, перебравшись в Бангладеш в связи со всплеском насилия по отношению к ним на родине. 25 августа начались атаки экстремистов на поселения народа рохинджа в штате Ракхайн. Конфликт носит религиозную и этническую природу.