Нью-Йорк, США, 5 октября, 2017, 05:38 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш произнес речь на мероприятии в честь 60-й годовщины запуска первого искусственного спутника Земли, организованном Россией в штаб-квартире организации в Нью-Йорке, сообщает Центр новостей ООН.

NASA Модель первого искуственного спутника Земли

Генсек ООН отметил, что запуск Спутника был огромным достижением и вкладом СССР для всего человечества.

«(Запуск Спутника) ознаменовал начало космической эры, — сказал Гутерриш. — Сегодня, когда мы восхищаемся невероятными изображениями колец Сатурна с космического корабля Кассини, мы помним, с чего все это началось: с маленького спутника, кружащегося вокруг Земли».

Гутерриш также отметил, что «был тронут», узнав, что означает слово «спутник» по-русски.

«В то время как «путник» — это путешественник, «спутник» означает «товарищ по путешествию». И мы все «спутники» в этом мире», — заключил генсек ООН.

Напомним, 60 лет назад, 4 октября 1957 года, Советский союз запустил в космос первый искусственный спутник Земли, разработанный командой академика Сергея Королева.