Казань, 5 октября, 2017, 05:43 — ИА Регнум. Крупный тендер на покупку автомобилей объявило министерство земельных и имущественных отношений Татарии. 23 октября пройдут торги, по итогам которых ведомство планирует приобрести пять легковых автомобилей 2017 года выпуска. Средства на это будут потрачены из республиканского бюджета, который в 2017 году дефицитен на порядка 5,69 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Белый автомобиль

Начальная стоимость лота составляет 4,825 млн рублей. По условиям контракта, все пять автомобилей должны быть белого цвета, с автоматической коробкой передач, мощностью двигателя не менее 125 л. с, иметь аудиосистему CD/MP3 + AM/FM и не менее шести динамиков, включая Bluetooth, иммобилайзер, запасное колесо, кондиционер, комплект зимней резины, резиновые ковры в салон и электроподогрев передних сидений. Поставка должна быть произведена в течение 30 дней со дня заключения государственного контракта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет республики на 2018 год «анонсирован» властям, как дефицитный на 6,1 млрд рублей. Объяснив данный показатель необходимостью и ростом расходов, глава региона Рустам Минниханов обратился к главам муниципалитетов с просьбой соблюдать бюджетную дисциплину и не допускать необоснованных трат.

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В 2017 году дефицит бюджета Татарии хоть и планируется сократить на 1,87 млрд рублей, но он по-прежнему будет существенным — около 5,69 млрд рублей.

При этом по итогам за первое полугодие 2017 года, по данным Минфина РТ, порядка 500 предприятий уже снизили платежи по налогу на прибыль на сумму около 7,8 млрд рублей. И в третьем квартале власти ожидают по ряду компаний дальнейшее снижение платежей.

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