Владивосток, 5 октября, 2017, 05:48 — ИА Регнум. Владимир Миклушевский 5 октября выступил на аппаратном совещании в администрации Приморского края, в рамках которого официально заявил, что переходит на другое место работы, а также поблагодарил жителей региона и свою команду за поддержку. По словам бывшего губернатора Приморья, перед людьми ему не стыдно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Миклушевский

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Среди своих заслуг Миклушевский отметил возрождение малой авиации, а также запуск санитарной авиации. Экс-губернатор признался, что завершить успел не все проекты, однако отчитался за выполнение поручений президента РФ Владимира Путина, касающихся развития культуры — филиал Мариинского театра, Академии Русского балета им. Вагановой, нескольких музеев.

«Я благодарю свою команду, а также всех жителей края за поддержку. Всё это — результаты нашей общей работы. Мы многое сделали, не стыдно и перед людьми, и перед командой, но, к сожалению, не все проекты я успел завершить. Уверен, что новый руководитель региона с этим справится», — заключил Владимир Миклушевский.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 4 октября отправил Владимира Миклушевского в отставку. Исполняющим обязанности губернатора Приморского края назначен Андрей Тарасенко.