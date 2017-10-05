Пекин, 5 октября, 2017, 05:15 — ИА Регнум. Свыше 43% работников Пекинского научного парка Чжунгуаньцунь моложе 29 лет, сообщает 4 октября агентство «Синьхуа».

itsmo Технопарк Чжунгуанцунь

Парк является одним из крупнейших и ведущих китайских технологических хабов. Всего в 2016 году там трудилось порядка 2,48 млн человек, половина из которых обладала степенью бакалавра или выше. Порядка 26,5% (или 657 тыс. человек) являлись квалифицированными работниками сектора науки и техники.

Более 60% работников прибыло из-за пределов китайской столицы, а свыше 40 тыс. также являлись выпускниками иностранных вузов, отправившимися обучаться за рубеж из Гонконга, Макао и Тайваня.

«Китайские научные и технические таланты развиваются как количественно, так и качественно. Эти молодые люди помогут внедрять инновации из ограниченного количества секторов повсеместно и по всей стране», — заявил ученый сферы компьютерных разработок Кай-фу Ли.

Технопарк Чжунгуаньцунь предлагает более выгодные условия для иностранных талантов, как в проживании, так и в получении визы, а также стартовых условиях работы.

Напомним, что технопарк был образован в районе Хайдянь северо-западной части Пекина. Иначе его еще называют «китайской Кремниевой долиной». Его создание началось еще в 50-е годы прошлого века в целях объединения подразделений крупнейших пекинских вузов и научно-исследовательских институтов Академии наук КНР. В 80-е годы при технопарке была создана «Служба поддержки передовых технологий». С того же времени инициатива обрела поддержку Компартии Китая.

В Чжунгуаньцуне размещены центры НИОКР компаний Microsoft, Intel, Nokia, IBM и ряда других компаний, включая китайских гигантов Lenovo, Founder, Baidu, Sohu, Sina.