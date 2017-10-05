Вашингтон, 5 октября, 2017, 05:03 — ИА Регнум. Гибель американских военнослужащих на юго-западе Нигера подтвердило командование США в Африке на своем официальном сайте.

U.S. Navy Солдаты армии Нигера

«Командование США в Африке может подтвердить сообщения о том, что совместный патруль США и Нигерии попал под враждебный огонь на юго-западе Нигера, — говорится в сообщении. — Мы работаем над тем, чтобы подтвердить детали инцидента и получить дополнительную информацию, как только мы сможем подтвердить факты на местах».

Как отмечает военное командование США, американский контингент присутствует в этой африканской стране «для обеспечения подготовки и безопасности Вооруженных сил Нигерии». Американцы помогают бороться с экстремистскими организациями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нигере на военный патруль напали террористы, в результате погибли пять человек. Нападение террористов из Мали произошло в пограничном районе.

Напомним, основной террористической группировкой, орудующей в Мали, является «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).