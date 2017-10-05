Пекин, 5 октября, 2017, 04:44 — ИА Регнум. Порядка 461 млн китайских внутренних туристов отправились в путешествие по стране в первые четыре дня национальных праздников, сообщает 4 октября агентство «Синьхуа».

Китайский дракон

По сведениям Государственной администрации туризма Китая, количество туристов в 2017 году выросло на 11,4% в сравнении с тем же праздничным периодом 2016 года.

Внутренние туристы потратили 385,6 млрд юаней ($57,55 млрд), что на 13,6% выше показателей предыдущего года.

Празднование Дня образования КНР, которое длится с 1 по 8 октября, демонстрирует всплеск пассажиропотока в стране, что, по утверждению администрации, говорит о значительном росте уровня жизни в Китае.

При этом, по прогнозам, выездной туризм составит всего 6 млн человек за все время праздников.

Напомним, что в 2017 году празднование Дня образования КНР было увеличено на один день в связи с тем, что оно совпало с Праздником середины осени, выпавшем на 4 октября. Осенние праздники в Китае являются одной из двух «золотых недель» в году, приносящих дополнительный доход в сфере торговли, туризма и перевозок.