Москва, 5 октября, 2017, 04:36 — ИА Регнум. Ужесточение ответственности за ложное сообщение о террористическом акте намерены ввести российские законодатели, 5 октября со ссылкой на источник в комитете по безопасности Госдумы пишет газета «Известия».

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Речь идет об ответственности по статье российского Уголовного кодекса 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»), в которую будут внесены поправки. В статью добавят понятие «преступление, совершенное с использованием интернета».

По данным источника издания, для этого в Госдуме будет создана рабочая группа с участием ФСБ, МВД, СКР и Росгвардии. По мнению экспертов, для решения проблемы с ложными сообщениями нужно повысить раскрываемость. Между тем вычислить злоумышленников, использующих для звонков IP-телефонию, непросто.

В настоящее время за ложное сообщение о готовящемся теракте предусмотрено наказанные в виде штрафа до 200 тысяч рублей. Возможно и лишение свободы на срок до пяти лет.

«Необходимость изменений стала очевидной после серии анонимных звонков о минировании общественных зданий в Москве и других городах», — сказал источник издания.

Как пояснил один из депутатов, «каждое ложное сообщение очень дорого обходится государству».

Напомним, начиная с 11 сентября 2017 года по России прокатилась волна ложных телефонных звонков о минировании объектов с массовым пребыванием людей, затронув более ста городов. Причем угроза не подтвердилась ни в одном случае.

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