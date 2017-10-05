Рабат, 5 октября, 2017, 04:26 — ИА Регнум. Полиция Марокко сообщила о задержании 13 наркоторговцев и аресте рекордной партии в 3,5 тонны кокаина, передает Associated Press.

U.S. Coast Guard Конфискованные наркотики

Сообщается, что спецоперация против наркобанды была проведена в прибрежных городах Схират и Бузника.

Кроме огромного количества кокаина, которые были обнаружены у контрабандистов, полицейские также арестовали автотранспортные средства, автоматическое оружие и $480 тыс. наличными.

Некоторые из задержанных имеют двойное гражданство — марокканско-голландское и марокканско-испанское. Двое человек, которые считаются руководителями организации, были задержаны ранее основной операции.

Также сообщается, что наркотик прибыл в Марокко из Мексики и Венесуэлы. Большая часть партии предназначалась для европейских потребителей, однако наркокартель также осуществлял распространение кокаина в самом Марокко.