Террористы из Мали уничтожили отряд военных Нигера
Бамако, 5 октября, 2017, 04:14 — ИА Регнум. Пятеро солдат из Нигера погибли, остальные военные считаются пропавшими без вести после атаки террористов из Мали, передает Reuters.
По словам военных чиновников Нигера, нападение на отряд военных произошло в пограничном районе. В районе также дислоцировались военные из США, однако были ли они атакованы, пока неизвестно.
«Подтвержденная информация состоит в том, что обнаружены тела пяти солдат из Нигера. Другие, похоже, пропали без вести. Я не могу сказать, были ли жертвы среди военных США», — заявил представитель военных Нигера в районе Тиллабери.
Напомним, в Мали в настоящее время действует ряд исламистских группировок, крупнейшие из которых весной 2017 года объединились в единый фронт под эгидой «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
В стране также существует ряд «сепаратистских» группировок, которые не считаются террористическими, однако до сих пор периодически вступают в вооруженные столкновения друг с другом и с правительственными войсками — несмотря на достигнутое мирное соглашение.