Бамако, 5 октября, 2017, 04:14 — ИА Регнум. Пятеро солдат из Нигера погибли, остальные военные считаются пропавшими без вести после атаки террористов из Мали, передает Reuters.

U.S. Navy Солдаты армии Нигера

По словам военных чиновников Нигера, нападение на отряд военных произошло в пограничном районе. В районе также дислоцировались военные из США, однако были ли они атакованы, пока неизвестно.

«Подтвержденная информация состоит в том, что обнаружены тела пяти солдат из Нигера. Другие, похоже, пропали без вести. Я не могу сказать, были ли жертвы среди военных США», — заявил представитель военных Нигера в районе Тиллабери.

Напомним, в Мали в настоящее время действует ряд исламистских группировок, крупнейшие из которых весной 2017 года объединились в единый фронт под эгидой «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В стране также существует ряд «сепаратистских» группировок, которые не считаются террористическими, однако до сих пор периодически вступают в вооруженные столкновения друг с другом и с правительственными войсками — несмотря на достигнутое мирное соглашение.