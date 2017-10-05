Владивосток, 5 октября, 2017, 04:21 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Приморского края Александр Костенко выразил готовность помочь новому губернатору Андрею Тарасенко в развитии региона. По словам парламентария, портовики всегда вызывают у него уважение, сообщает ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Путин и Андрей Тарасенко

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Председатель комитета по экономической политике и собственности краевого парламента отметил, что федеральный центр поставил перед Приморьем чёткую задачу — развитие региона, в том числе его локальных территорий, и новому губернатору потребуется время, чтобы войти в курс дела, однако ему готовы с этим помогать.

«Андрей Тарасенко портовик, портовики у меня всегда вызывают уважение, — приводит PrimaMedia слова Костенко. — Надеюсь, что край будет двигаться вместе с ним вперед, а мы, как сможем, будем ему помогать».

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 4 октября отправил в отставку губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и назначил исполняющим обязанности Андрея Тарасенко. В отличие от предшественника новый губернатор является уроженцем Приморья, подводником, имеет действующий диплом капитана. Последнее место работы — генеральный директор «Росморпорта».