Владивосток, 5 октября, 2017, 04:43 — ИА Регнум. Отправленный в отставку губернатор Приморского края Владимир Миклушевский оставил после себя в регионе достаточно тяжёлое наследство и не сделал ничего, чем мог бы запомниться. Все его начинания оказались неудачными, а то хорошее, что было сделано в Приморье за время губернаторства Миклушевского, с ним никак не ассоциируется, высказал мнение корреспонденту ИА REGNUM политолог Виктор Бурлаков.

Kremlin.ru Владимир Миклушевский

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«Собственно говоря, ничем хорошим он не запомнился, и мы побыстрее постараемся его забыть, чем быстрее — тем лучше, — полагает эксперт. — Когда он пришёл к руководству краем, он имел максимальные возможности, шансы, поддержу федерального центра, огромные инвестиции в крае, но ничего не реализовал. Все его начинания оказались неудачными, мягко говоря. В крае появился бюджетный дефицит, не реализованы никакие программы развития, возник административный хаос. Это хорошо прослеживалось на ежегодных, как по графику, наводнениях в Приморском крае. Его идеи о вхождении бизнесменов в состав администрации провалились моментально, и об этом уже никто не вспоминает. Шлейф коррупционных скандалов громаднейший, хотя Миклушевский приходил на волне борьбы с коррупцией, и это была одна из его основных фишек. Но оказалось, что его окружение в значительной степени коррумпировано. До самого последнего момента это всё прослеживалось. Не реализованы даже такие вещи, как игорная зона Приморья. Она заработала, но только частично. Лас-Вегас построился быстрее, мне так кажется, на тех же самых условиях».

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Виктор Бурлаков также отмечает, что, пока Миклушевский руководил Приморьем, административный коллапс буквально парализовал возможный ремонт автомобильных дорог регионального значения.

«Не то чтобы их не ремонтировали. Происходила какая-то странная вещь. Они вроде как ремонтировались и строились, но, с другой стороны, то, что не строилось и не ремонтировалось, приходило в какой-то совершенный упадок. Не было какого-то нормального порядка распределения этих средств», — считает эксперт.

Политолог особо подчеркнул, что все реальные начинания в регионе за эти годы — ТОРы, свободный порт Владивосток, ВЭФ — «никак не ассоциируются с фамилией Миклушевский, как это ни парадоксально».

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«То есть получается интересная вещь — все провальные мероприятия связаны с Миклушевским, а все прорывные проекты не только с ним не связаны, а даже наоборот, как будто отторгают его. Поэтому мне кажется, что в новейшей истории Приморского края Миклушевский останется как самый неэффективный, ну, на данный момент, губернатор», — высказал мнение Виктор Бурлаков.

Политолог также считает, что важным показателем деятельности теперь уже бывшего главы Приморского края можно назвать его досрочную отставку. Владимир Миклушевский был назначен исполняющим обязанности главы региона в феврале 2012 года, избрался в 2014 году, и полномочия его как губернатора ещё не закончились.

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Тем не менее эксперт предположил, что карьера экс-главы Приморья ещё не закончилась, так как он ещё достаточно молод: «Вполне возможно, что какой-то пост ему будет предоставлен, но сложно сказать — какой. Административные назначения подобного рода от нас скрыты. Но в том, что он найдёт своё место или в административном русле, или в сфере бизнеса, я думаю, сомневаться не приходится».

Фигуру назначенного исполняющим обязанности края Андрея Тарасенко пока сложно оценить, признаётся политолог, так как он не был никогда представлен в регионе. Но с Приморским краем, по мнению эксперта, Тарасенко роднит деятельность главы «Росморпорта».

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«Но это сфера хозяйствования, поэтому политически он никак не был представлен здесь, и фигура в значительной степени новая для Приморского края. В целом человек получил определённое представление о хозяйственной деятельности, он знает, что делать. Его служба во флоте определённым образом роднит его с Владивостоком, что тоже немного является благом. Но губернаторский пост требует не только таланта хозяйственника, но и политического чутья и умений. Навыки политической деятельности приобретаются только с опытом, но такого опыта у Тарасенко нет. Сможет ли он договориться с местными элитами? Вопрос открытый пока на сегодняшний день. У Миклушевского, кстати, не получилось. Но совершенно очевидно, что у Тарасенко будет достаточно мощная поддержка из центра, и это уже хорошо. То есть он сможет выйти на правительственные структуры и найти с ними какой-то контакт. Что будет дальше — посмотрим, потому что наследство ему досталось достаточно тяжёлое», — подытожил Виктор Бурлаков.

Карьера Владимира Миклушевского в Приморском крае началась в 2010 году, Владимир Путин назначил его ректором Дальневосточного федерального университета.

В феврале 2012 года после отставки губернатора Сергея Дарькина Миклушевский был назначен на его место временно исполняющим обязанности. В марте он был предложен на тот момент президентом РФ Дмитрием Медведевым на пост губернатора, за него проголосовало большинство депутатов.

В 2014 году Миклушевский прошёл через прямые выборы и при явке 39,65% набрал 77,2% голосов.

К последнему году губернаторства люди из ближайшего окружения Миклушевского стали фигурантами громких коррупционных скандалов. Условный срок за превышение должностных полномочий уже получил бывший вице-губернатор Сергей Сидоренко. Под домашним арестом суда ожидает бывший вице-губернатор Олег Ежов, ему вменяют причинение казне ущерба на 25 млн рублей. В СИЗО находится бывший вице-губернатор Евгений Вишняков, вместе с ним по делу о злоупотреблении полномочиями также проходит мэр Уссурийска Евгений Корж, однако он находится под подпиской о невыезде. Не так давно обыски прошли у вице-губернатора Ильи Ковалёва, который в команду Миклушевского попал не без участия политтехнолога Ильи Спокойнова (Митькина). Спокойнова, его жену Марину Свиридову и председателя краевого Союза горнопромышленников Алексея Авершина обвиняют в мошенничестве на 62,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября глава Приморского края Владимир Миклушевский был освобождён от занимаемой должности по собственному желанию указом президента. Исполнять обязанности главы региона назначен Андрей Тарасенко, ранее возглавлявший ФГУП «Росморпорт».

Напомним, с 25 сентября в регионах России происходят отставки глав. Первым президент РФ Владимир Путин освободил от должности губернатора Самарской области Николая Меркушкина, затем — главу Нижегородской области Валерия Шанцева, губернатора Ненецкого АО Игоря Кошина, руководившего Красноярским краем Виктора Толоконского и главу Дагестана Рамазана Абдулатипова.