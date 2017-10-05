Москва, 5 октября, 2017, 04:06 — ИА Регнум. Количество смертельных случаев заболевания холерой в Демократической Республике Конго в сентябре достигло 500. Заболели холерой за минувший месяц 24 тысячи человек, 5 октября сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Цитата из к/ф «Эпидемия». Реж. Вольфганг Петерсен. 1995. США На месте эпидемии

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует, что по данным Министерства здравоохранения Демократической Республики Конго с начала сентября текущего года на востоке страны в 22 провинциях в районе озер Альберт, Эдуард и Киви число заболевших холерой достигло 24 тыс. человек, из них 500 закончились летальным исходом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что распространению заболевания способствует недостаток чистой питьевой воды в стране.

Всемирная организация здравоохранения располагает следующими данными: с начала года холера была диагностирована в 34 странах мира. Диагноз поставлен 186 тысячам человек, а подозрение на холеру зафиксировано у 885 тысяч человек.

Российское ведомство предупредило граждан, чтобы они учитывали эту информацию при планировании поездок за рубеж.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине сентября в Нигерии зафиксировано 375 случаев заболевания холерой. 200 человек госпитализированы, 21 жизнь спасти не удалось.