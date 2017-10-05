Оттава, 5 октября, 2017, 03:39 — ИА Регнум. Закон «О жертвах коррумпированных иностранных правительств» принят нижней палатой парламента Канады, сообщается в официальном Twitter законодательного органа.

Флаг Канады

Документ, который носит неофициальное название «законом имени Сергея Магнитского», единогласно принят в третьем чтении.

Следующим этапом по продвижению «закона» станет голосование в верхней палате парламента. Напомним, документ направлен против ряда должностных лиц из России, а также — Ирана, Венесуэлы, Вьетнама и Мьянмы.

Оригинал «закона Магнитского» действует в США с 2012 года. Акт Магнитского инициированный американским аферистом Уильямом Браудером, генеральным директором фонда Hermitage Capital, на который работал юрист Сергей Магнитский, отменил поправку Джексона-Вэника и ввел персональные санкции против российских должностных лиц.

Сначала в так называемый «список Магнитского» входили должностные лица, причастные к расследованию уголовного дела, фигурантом которого являлся Магнитский. Позже санкционный список был расширен.

Поводом для введения санкций стала смерть Магнитского в российской тюрьме. Аудитор и юрист Магнитский обвинялся в создании схем по уходу от налогов. Факт его смерти в тюрьме был преподнесен российскими оппозиционерами и западными СМИ в качестве доказательства несправедливости российской власти.

В этом же году в России был принят закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» — так называемый «закон Димы Яковлева».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 октября официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала действия Оттавы по продвижению аналога «закона Магнитского» ставкой Канады на самоизоляцию от России.