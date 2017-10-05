Вашингтон, 5 октября, 2017, 03:00 — ИА Регнум. Создание в США «хаоса на всех уровнях» было конечной целью «вмешательства» Москвы в президентские выборы 2016 года, сообщил журналистам глава комитета сената Конгресса США по разведке Ричард Берр (Северная Каролина).

Флаг США

Комментируя промежуточные результаты расследования мнимого вмешательства России в американские выборы 2016 года, Берр заявил:

«Складывается впечатление, что лейтмотивом российского вмешательства в американские выборы стало создание хаоса на всех уровнях».

Американец заявил: об «успехе вмешательства» говорит хотя бы тот факт, что расследование все еще, спустя девять месяцев, продолжается.

Отметим, что президенту США Дональду Трампу не раз пришлось комментировать его «избрание при содействии руки Москвы». Очередное опровержение на эту тему он сформулировал 22 сентября в ходе встречи со своими сторонниками в штате Алабама.

Американский лидер пояснил, что его политические конкуренты выдумывают оправдание своего фиаско не выборах: «Им нужно было оправдание, и поэтому они начали говорить: «Россия, Россия».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Берр назвал возможные сроки завершения расследования. Это должно произойти «к концу текущего года».