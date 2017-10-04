Владивосток, 5 октября, 2017, 02:44 — ИА Регнум. Владимир Миклушевский, который был отправлен в отставку указом президента РФ Владимира Путина, соберёт в четверг 5 октября, аппаратное совещание в стенах администрации Приморского края, сообщает ИА REGNUM.

Kremlin.ru Владимир Миклушевский

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Аппаратное совещание запланировано на 5 октября в администрации Приморья. Источник РИА Новости сообщил, что на совещании будет обсуждаться текущая ситуация.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября Владимир Путин подписан указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, его место занял Андрей Тарасенко, прежде числившийся генеральным директором «Росморпорта».

В отличие от своего предшественника Тарасенко родился во Владивостоке, он закончил Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, имеет действующий диплом капитана.