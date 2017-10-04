Лас-Вегас, США, 5 октября, 2017, 02:33 — ИА Регнум. Полное доверие к государственному секретарю США Рексу Тиллерсону выразил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

DonkeyHotey Рекс Тиллерсон

Комментируя слухи о якобы имеющихся планах Тиллеросона уйти в отставку, Трамп заявил, что он совершенно доверяет своему соратнику.

«Полное доверие к Рексу», — сказал он.

Напомним, в американских СМИ появилась информация о том, что Тиллерсон чуть не ушел в отставку летом 2017 года.

По данным американского телеканала NBC, между президентом и госсекретарем произошел конфликт. Якобы после встречи в Пентагоне с членами совета по нацбезопасности и администрации Тиллерсон назвал Трампа «идиотом».

Мнимый уход Тиллерсона якобы остановил американский вице-президент Майкл Пенс, убедивший госсекретаря остаться «хотя бы до конца года».

4 октября Тиллерсон опроверг слухи о своем уходе: «буду продолжать службу до тех пор, пока могу быть полезен».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этот же день Трамп потребовал от NBC извинений. Он напомнил, что такие новости относит к разряду фейковых.