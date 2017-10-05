Йошкар-Ола, 5 октября, 2017, 13:07 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин уволил прокурора Марий Эл Сергея Рюмшина. Он руководил надзорным ведомством республики с 2012 года. Именно на эти несколько лет приходится «пик правления» бывшего главы республики Леонида Маркелова, который в настоящее время находится в СИЗО. И преступления, в которых обвиняется сам экс-глава Марий Эл, совершены в тот период, когда прокуратуру региона возглавлял Рюмшин.

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Напомним несколько фактов, упоминавшихся в СМИ, которые так или иначе касались бывшего прокурора. В 2014 году издание РегионыOnline опубликовало исследование о доходах экс-главы Марий Эл и членов его семьи. В частности, отмечалось, что супруга бывшего руководителя региона, исчезнувшая из деклараций о доходах в 2012 году за два месяца до подачи сведений о заработках семьи, в течение трех лет до этого указывала недостоверную информацию. Так, в сведениях за 2008 и 2009 годы не отражена элитная квартира супруги бывшего главы в Москве «в пределах Садового кольца, то есть в центре».

Александр Комаров ИА REGNUM Прокуратура

Издание указывает на многомиллионные сделки по покупке и продаже недвижимости: земельных участков, жилых домов в природоохранной зоне, которые осуществлялись женой экс-главы Марий Эл и подконтрольными ей компаниями. При этом публикуются сканы соответствующих документов. В документах фигурируют компании, названия которых на слуху в связи с расследованием уголовного дела в отношении бывшего главы Марий Эл: «Телекомпания 12 регион», ООО «ИЮНЬ 2006», ОАО «Тепличное». По разным данным, полученным из открытых источников, объем неуказанного дохода составляет от 17 млн до 110 млн рублей. При этом компании, аффилированные с родственницами бывшего главы, входили в программу инвестиционных проектов Марий Эл и поддерживались со стороны регионального бюджета.

Позднее портал «7x7» сообщал со ссылкой на собственные источники, что прокурор Марий Эл уведомил главу республики о необходимости разъяснить надзорным органам информацию СМИ о доходах как самого чиновника, так и членов его семьи в недалеком прошлом. Однако внятных «разъяснений» так и не последовало, в том числе и от надзорного ведомства, хотя проверка антикоррупционной комиссией и была проведена.

То же издание в 2015 году отмечает, что направило запрос о квартире, в которой проживает семья Рюмшина.

«Служебное жилое помещение предоставлено прокурору республики в пользование на период занятия должности прокурора республики. Указанное служебное жилое помещение приобретено в 2013 году у ПК «Медведевская ПМК», является федеральной собственностью и находится в оперативном управлении прокуратуры Республики Марий», — ответил на запрос Рюмшин, уточнив, что ни он лично, ни члены его семьи никакой собственностью на территории республики не владеют.

Весной 2016 года Центр оценки эффективности реализации федеральных целевых программ «Единой России» подготовил доклад «Школьные распилы. Проектная документация», в котором говорится о выявлении коррупционных схем и неэффективном расходовании средств при строительстве школ в регионах РФ, сообщало ИА REGNUM. В числе субъектов, где выявлены сомнительные закупки, отмечена и республика Марий Эл. Главе региона направлено письмо с просьбой взять на контроль соответствующие госзакупки. Марийская прокуратура по-прежнему ничего не видит, запрос направляется в минобрнауки Марий Эл, которое также не выявляет никаких «коррупциогенных факторов» при строительстве школы в селе Эмеково Волжского района.

Tvoygorodpskov.ru Взятка

В январе 2017 года прокуратура вдруг осмелилась вынести представление Леониду Маркелову, касающееся исполнения майских указов президента РФ Владимира Путина в отношении средней заработной платы работников образования, сообщает vnd.12. Прокуратура усмотрела невыполнение «индикативных показателей», определенных указами и республиканскими «дорожными картами».

С приходом на пост главы Марий Эл Александра Евстифеева надзорный орган во главе с Рюмшиным заметно активизировался. Через два дня после отставки Маркелова прокурор Марий Эл потребовал провести проверку исполнения законодательства об автомобильных дорогах и дорожной деятельности, сообщалось на сайте ведомства. Соответствующие поручения направили главам прокуратур городов и районов республики.

«Будет дана оценка вопросам обеспечения законности при проведении органами местного самоуправления конкурсов на выполнение работ по ремонту (капитальному ремонту) автомобильных дорог общего пользования, возложении на исполнителей гарантийных обязательств и иных договорных условий. С привлечением правоохранительных и контролирующих органов будут проверены вопросы расходования бюджетных средств, выделенных на строительство, ремонт и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования», — предупредили в прокуратуре Марий Эл.

В августе по поручению республиканского ведомства прокуратура Йошкар-Олы проводит проверку доступности медицинской помощи в Детской стоматологической поликлинике, сообщает pg12.ru. Жалобы на работу медучреждения поступили на прямую линию с Евстифеевым, после чего он лично посетил организацию.

В сентябре, по информации «Марийской правды», то же надзорное подразделение установило, что чиновники администрации Йошкар-Олы «не принимают меры «по разработке административных регламентов, регулирующих вопросы оказания услуг в сфере градостроительной деятельности». Также не принят официальный документ, регламентирующий действия чиновников по размещению обязательных сведений в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. Эти факты создают условия для «коррупциогенной составляющей»

«В связи с продолжающимся бездействием в адрес мэра города Йошкар-Олы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено», — отмечали в пресс-службе прокуратуры Марий Эл. И даже три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Любопытная деталь: в июне 2017 года президент Путин подписал указ о награждении почетными званиями и другими госнаградами ряда представителей юридического сообщества. В числе прочих награды был удостоен и прокурор Марий Эл Сергей Рюмшин. Он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, указом от 3 октября Путин освободил от должности прокурора Марий Эл Сергея Рюмшина. Имя его преемника в настоящий момент неизвестно.

На посту главы прокуратуры республики он находился в течение последних пяти лет. В надзорных органах работал с 1997 года.