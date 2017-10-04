Владивосток, 5 октября, 2017, 02:31 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, 4 октября назначенный на эту должность президентом РФ Владимиром Путиным, прибыл во Владивосток, сообщает ИА REGNUM.

Kremlin.ru Андрей Тарасенко

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К настоящему моменту Андрей Тарасенко прибыл в Приморье, и, как сообщает Deita.ru, в ближайшие дни ушедший по собственному желанию Владимир Миклушевский передаст полномочия новому губернатору.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России 4 октября отправил в отставку губернатора Приморского края Владимира Миклушевского и назначил исполняющим обязанности Андрея Тарасенко, прежде занимавшего должность гендиректора «Росморпорта».

Согласно официальным данным, за 2016 год Тарасенко заработал 13,5 млн рублей, он владеет квартирой, гаражом, снегоходом. В собственности семьи также находятся два дома, земельный участок, гидроцикл и яхта в Испании.

Семья бывшего губернатора Приморского края в 2016 году заработала 3,5 млн рублей, в 2015 году — 10,5 млн рублей.