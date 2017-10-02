Оттава, 5 октября, 2017, 02:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что правительство намерено «пересмотреть всю систему» приема беженцев в страну после теракта в Эдмонтоне, сообщает CBC.

Maarten Van Damme Нападение с ножом

Террорист Абдулахи Хасан Шариф, атаковавший полицейского и четырех пешеходов в Эдмонтоне 30 сентября, еще в 2011 году был депортирован из США. Однако в Канаде, границу с которой он нелегально перешел, будущий террорист в 2012 году смог получить убежище.

«Мы внимательно пересмотрим всю систему и будем размышлять над тем, как избежать в будущем того, что получилось в 2012 году (когда террорист получил убежище в Канаде — прим. ИА REGNUM )», — сообщил премьер-министр Канады.

По словам Трюдо, «приоритет должен заключаться в том, чтобы защищать ценности и права канадцев, сохраняя безопасность».

Напомним, 30 сентября в канадском городе Эдмонтон выходец из Сомали Абдулахи Хасан Шариф напал с ножом на полицейского и совершил наезд на автофургоне на четверых прохожих.

Террорист был задержан. Сообщалось также о его причастности к группировке «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).