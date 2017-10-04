Киев, 5 октября, 2017, 02:03 — ИА Регнум. Допрос задержанного в Киеве Вячеслава Немышева, корреспондента телекомпании НТВ, проводят сотрудники Службы безопасности Украины, передает со ссылкой на СБУ телеканал «112 Украина».

Kiyanka Штаб-квартира СБУ в Киеве

В украинском ведомстве отметили, что Немышев передан в СБУ полицией. Решение о дальнейших действиях будет принято «по результатам его опроса».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полиция задержала Немышева в Киеве во время репортажа. Российский журналист разрезал ножом знаменитый «Киевский» торт.

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