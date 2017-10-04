Каир, 5 октября, 2017, 01:55 — ИА Регнум. На окраине египетского Каира обнаружен обелиск фараонов возрастом более 4000 лет, передает Associated Press.

Древнегипетское изображение

В настоящий момент археологи обнаружили верхнюю часть обелиска высотой 2,5 метра. Весь обелиск был как минимум вдвое больше.

Предположительно, найденный обелиск принадлежит матери фараона Пепи II из шестой династии, взошедшего на престол в возрасте шести лет.

Возраст обелиска был установлен благодаря иероглифам и карте, которые были обнаружены на одной из сторон археологического памятника.

В настоящий момент раскопки продолжаются — археологи из Министерства по делам древностей надеются найти в районе раскопок остальные части древнего сооружения.