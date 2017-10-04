Москва, 5 октября, 2017, 01:54 — ИА Регнум. Принятие на Украине закона о реинтеграции Донбасса не оставит ни одного шанса сохранить минский процесс в качестве действующего механизма. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

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«Если к этому (прим. ред. ИА REGNUM — закону о реинтеграции Донбасса) присовокупить закон об образовании, который прямо противоречит Минским соглашениям, мне кажется, точка невозврата в возможности сохранить территориальную целостность Украины будет пройдена. После принятия этого закона нет ни одного шанса сохранить минский процесс в качестве действующего механизма», — уверен парламентарий.

«Очевидно, что будет очень длительная пауза в этом минском процессе, а затем он умрёт. А это единственное, что сейчас сохраняет территориальную целостность Украины», — отметил Вячеслав Никонов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко внёс в Верховную раду законопроект о реинтеграции Донбасса. Из текста документа следует, что в случае введения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей военного положения, обусловленного российской вооруженной агрессией, полномочия органов власти на этих территориях прекращаются.