* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 5 октября, 2017, 01:35 — ИА Регнум. Российский гражданин Роман Заболотный, числящийся попавшим в плен к террористам группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), попал в Сирию через частную военную компанию Вагнера. Об этом рассказал друг Заболотного в интервью РБК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Терроризм

Уточняется, что Заболотного узнал на видео, выложенном в сеть ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), его друг. Собеседник издания рассказал, при каких обстоятельствах виделся с Заболотным в последнюю их встречу.

«Он приехал из Ростова-на-Дону на базу ЧВК Вагнера в Молькино 3 июля, в свой день рождения», — сообщил он.

Встреча состоялась:

«Я приехал, и тогда-то он и сказал мне, что собирается оттуда ехать в Сирию».

Интервьюируемый сообщил, что Заболотный звал его ехать в Сирию, но ни он, ни кто-либо из его друзей не приняли приглашения.

«Роман сказал, что платят 300 тыс. руб. в месяц — хочется ведь денег побольше и быстро, а он ведь повар — много такой работой не заработаешь», — сказал он.

Друг пленного сообщил, что в прошлом Заболотный ездил в Донбасс — тоже через ЧВК Вагнера.

Напомним, 3 октября ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распространила видеозапись, на которой были показаны два пленных российских гражданина. По словам одного из узников, он житель Ростовской области.

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