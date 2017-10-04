Пекин, 5 октября, 2017, 01:19 — ИА Регнум. Производительность крупнейшей в мире ГЭС «Три ущелья» на реке Янцзы превысила грузооборот в 100 млн тонн уже к сентябрю 2017 года, сообщает 4 октября газета «Жэньминь жибао».

Le Grand Portage ГЭС Три ущелья

Несмотря на приостановку работы северного шлюза в промежутке со 2 февраля по 14 марта, судоходный шлюз дамбы достиг пропускной мощности 100,2 млн тонн за девять месяцев с начала 2017 года, что на 5% выше, чем за тот же период 2016 года.

По информации Администрации «Трех ущелий», пропускная мощность плотины «Гэчжоуба», расположенной на реке Янцзы также достигла 102,8 млн тонн, что превысило прошлогодний показатель на 7,16%.

«Три ущелья» — это проект многофункциональной системы водного контроля, состоящей из дамбы 2309 метров в длину и 185 метров в высоту, оснащенной пятиступенчатым шлюзом и 26 турбинами для выработки электричества.

Проект производит электроэнергию, обеспечивает контроль за паводками и помогает регулировать пропускную способность реки.

Дамба была разработана из расчета достигнуть пропускной мощности 100 млн тонн к 2030 году, но вышла на этот показатель уже в 2011 году, опередив план на 19 лет. В 2016 году пропускная мощность шлюзов составила 130 млн тонн.