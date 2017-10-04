Лондон, 5 октября, 2017, 01:10 — ИА Регнум. Предполагаемую масштабную кибератаку со взломом смартфонов военнослужащих НАТО в Восточной Европе, в которой обвиняют Россию, прокомментировал лондонский Chattem House.

Colin Хакер за работой

По словам эксперта по России и Евразии Chattem House Кира Джайлса, кибератака является «беспрецедентной».

»Россия всегда вела разведку против военнослужащих НАТО, — прокомментировал информацию о хакерской атаке Кир Джайлс. — Но такая кампания преследования и запугивания — беспрецедентна».

Стоит отметить, что доподлинно неизвестно, сколько военных НАТО были «запуганы» Кремлем, Кремль ли их «запугивал», и происходило ли «запугивание» — то есть взлом смартфонов и слежка — в действительности.

Напомним, ранее о масштабной «кибератаке Кремля» в отношении военнослужащих НАТО в Восточной Европе сообщило издание The Wall Street Journal. По словам журналистов, о взломе смартфонов военнослужащих в Польше и странах Прибалтики им сообщили военные.

Так, в качестве доказательства кибератаки и наличия в ней «руки Кремля» журналистами был приведен рассказ военнослужащего армии США подполковника Кристофера Л'Эре.

Подполковник рассказал, как «его привязывали» (очевидно, отслеживали по GPS — прим. ИА REGNUM ), а на экране его смартфона появлялась «маленькая карта Apple с центром в городе Москва».

Также были приведены рассказы военнослужащих США с базы Тапа, с телефонами которых происходили «странные вещи» с января 2017 года — в частности, смартфоны внезапно начинали играть хип-хоп.