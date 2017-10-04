Ижевск, 5 октября, 2017, 00:56 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве подписали руководитель ФАС Игорь Артемьев и глава Удмуртии Александр Бречалов, сообщили в пресс-службе правительства Удмуртской Республики.

Udmurt.ru Игорь Артемьев и Александр Бречалов подписали соглашение о сотрудничестве

«Документ о сотрудничестве между Федеральной антимонопольной службой России и правительством Удмуртской Республики подписан сегодня [4 октября] в ходе рабочей встречи Игоря Артемьева и Александра Бречалова в Москве», — говорится в сообщении.

Соглашение касается взаимодействия в торгово-экономической сфере. Речь идет о защите и развитию конкуренции и создании условий для продуктивной работы товарных рынков. Также в документе прописаны меры по повышению инвестиционной активности.

Договоренность предусматривает и совместную работу по повышению уровня конкуренции в государственных, муниципальных и корпоративных закупках. Важной задачей является улучшение информационной открытости работы органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Чиновники на переговорах пришли к выводу о важности внедрения Стандарта развития конкуренции в Удмуртии. Одной из таких возможностей является привлечение бизнеса в сферу пассажирских перевозок, частичная приватизация аптек, организация частных детских садов.

Бречалов обещал изложить план мероприятий по реализации этого договора в ближайшем будущем. Со своей стороны, Артемьев подчеркнул, что ФАС поможет развитию конкуренции Удмуртии, например, организацией семинаров для представителей регионального бизнеса, органов власти и экспертов.