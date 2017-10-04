Гонконг, Китай, 5 октября, 2017, 00:55 — ИА Регнум. Более двадцати моряков американского авианосца «Рональд Рейган» отметили Праздник середины осени с учениками гонконгской начальной школы, сообщает 4 октября агентство «Синьхуа».

U.S. Department of Defense Current Photos Швартовка авианосца «Рональд Рейган»

Сотни учеников одной из начальных школ Гонконга приветствовали американских моряков, демонстрируя им традиционную китайскую культуру и показывая, как правильно делать специальные красные праздничные бумажные фонарики.

Авианосец «Рональд Рейган» прибыл в китайский Гонконг 2 октября с пятидневным визитом с заходом в порт.

В порту некоторым из 5 тыс. моряков, числящихся на судне, было позволено покинуть корабль и отдохнуть в городе. Кроме того, моряки также пообщались с местной общественностью, приняв участие в праздновании Праздника середины осени, который в 2017 году выпал на 4 октября.

Командир ударной группы «Рональда Рейгана» контр-адмирал Марк Далтон заявил, что он обязательно посетит военный гарнизон НОАК в Гонконге во время стоянки.

Напомним, что авианосец ВМС США «Рональд Рейган» является девятым кораблем класса «Нимиц». Он был назван в честь 40-го президента США и стал одним из немногих, названных в честь живущего на тот момент человека. Он был заложен 12 февраля 1998 года, спущен на воду 4 марта 2001 года и введен в состав флота 12 июля 2003 года. Спустя 11 месяцев после этого скончался Рональд Рейган.