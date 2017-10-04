Страсбург, Франция, 5 октября, 2017, 00:51 — ИА Регнум. Европарламент одобрил частичное присоединение Болгарии и Румынии к Шенгенской визовой информационной системе. Голосование состоялось 4 октября в рамках сессии ЕП в Страсбурге.

Manolo Gómez Шенген

Речь идёт о так называемом «пассивном доступе». София и Бухарест смогут получать из информационной системы Шенгена данные о разыскиваемых лицах и тех, кому было отказано в получении шенгенских виз, но не будут иметь возможности изменять, удалять или вводить новые сведения.

При этом в резолюции, принятой Европарламентом, указывается, что Болгария и Румыния выполнили все условия для соответствия Шенгенскому соглашению в отношении воздушных, морских и сухопутных границ, а также сотрудничества правоохранительных органов, защиты личных данных и виз.

Между тем окончательное политическое решение о присоединении к Шенгенской зоне двух давних кандидатов должен единогласно принять Совет ЕС.

В конце сентября Еврокомиссия привала Совет ЕС скорейшим образом принять решение о присоединении Болгарии и Румынии к соглашению, так как это «будет способствовать улучшению миграционной политики и укреплению безопасности Европейского союза».

Напомним, участниками Шенгенского соглашения на сегодняшний день являются 22 из 28 стран Евросоюза за исключением Болгарии, Румынии, Великобритании, Ирландии, Кипра и Хорватии, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн, которые не входят в состав ЕС. На территории, которую охватывает безвизовая зона, проживает свыше 400 млн человек.