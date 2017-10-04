Тирасполь, 5 октября, 2017, 00:50 — ИА Регнум. В канун парламентских выборов в Молдавии все больше внимания привлекается различными политическими силами к приднестровской тематике, при том что молдавское общество этой темой не интересуется. Об этом заявил приднестровскому ИА «Новости Приднестровья» экс-глава МИД ПМР Владимир Ястребчак.

Молдавия и Приднестровье

«И правительство, и парламент проводят один и тот же курс на интеграцию Молдовы в европейское сообщество. Что касается института президентства, то при всей его слабости мы видим определенную пропагандистскую составляющую в его деятельности и именно президентские структуры в большей степени инициируют внимание к приднестровской проблематике в расчете на предвыборную кампанию. В данном случае ожидать снижения этого внимания не приходится, что также составляет новый вызов для нас», — убеждён Ястребчак.

Он отметил, что внимания со стороны властных структур Молдавии Приднестровью в этом году хватает: одно за другим сыпятся заявления и решения различных органов власти Молдавии о выводе российских миротворцев из Приднестровья и смены миротворческой миссии на некую гражданскую. В конечном итоге тему миротворцев власти Молдавии захотели поднять и на площадке ООН.

«Соответственно, отсюда и возрастает напряжение и в рамках миротворческой операции. Да и в рамках других форматов Кишинёв пытается навязать нам те или иные решения. Все это, конечно же, сказывается на характере нашего диалога с Молдовой и ожидать каких-то компромиссных решений, по крайней мере от правительственных и парламентских структур, не приходится», — обратил внимание Ястребчак.

В таких условиях, по словам эксперта, возникает вопрос: активное использование фактора Приднестровья перед парламентскими выборами — это пиар или прагматика? Ястребчак считает, что в молдавской политике есть место и одному, и другому. В пример он привёл инициативу Партии социалистов о том, что в парламенте РМ должны быть закреплены постоянные квоты для депутатов Приднестровья (5 мест) и Гагаузии.

«Перспектив, чтобы эти пять человек каким-то образом представляли Приднестровье в условиях неурегулированного конфликта, нет. Поэтому это ближе к пиару. Но, тем не менее, в ситуации, когда на эти пять мест можно провести кого угодно и назвать их приднестровцами — вот это уже прагматика. Те, кто это инициируют, пытаются достичь своих собственных интересов с двух таких позиций», — считает Владимир Ястребчак.

Такая политическая партия, по его словам, выгодна ныне действующей политической системе Молдавии, в которой главенствующую роль играет Демократическая партия.

«То, что ДПМ во главе с Плахотнюком умеет добиваться всего того, чего она хочет, на мой взгляд, очень красноречиво показывает опыт Гагаузии, где у Демпартии не было ни одного депутата, но чудным образом Народное собрание возглавил представитель ДПМ. Здесь тоже не обошлось без такого расчета», — подвел итог Ястребчак.