Вашингтон, 5 октября, 2017, 00:45 — ИА Регнум. Военные НАТО утверждают, что «русские хакеры» совершили множественные попытки взлома смартфонов военного контингента блока в Восточной Европе, передает The Wall Street Journal.

Привидение

Согласно сообщениям официальных лиц, за кибератакой стоит Кремль. К таким выводам опрошенные журналистами военные пришли исходя из масштабов операции — сообщается, что к атаке были подключены даже беспилотники.

Предполагаемая кибератака была нацелена на отслеживание и прослушивание разговоров 4000 военных НАТО в Польше и странах Прибалтики.

В качестве доказательства наличия масштабной хакерской атаки и стоящей за ней «руки Кремля» приводится свидетельство подполковника армии США Кристофера Л'Эре:

«Там (очевидно, на экране смартфона — прим. ИА REGNUM ) была небольшая карта Apple, а в центре карты была Москва, — сообщил Л'Эре. — И было сказано, что кто-то пытается получить доступ к вашему iPhone».

Подполковник также подозревает, что кто-то физически отслеживал его смартфон.

«Они меня привязывали (очевидно, имеется в виду отслеживание смартфона по GPS — прим. ИА REGNUM ), кто бы это ни был. Я подумал: что это еще такое?» — рассказал военный.

Военные сообщили журналистам, что взлом смартфонов может использоваться не только для отслеживания и подслушивания военного контингента, но и для «создания путаницы на поле боя» путем рассылки ложных инструкций.

Стоит отметить, что смартфоны и сотовые телефоны являются гражданской продукцией и обычно не предназначены для передачи информации, касающейся военных целей.

Для отслеживания смартфона по GPS, подслушивания или спам-рассылки «ложных инструкций» не обязательно быть Кремлем — с этим может справиться почти каждый гражданский специалист соответствующего профиля.

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