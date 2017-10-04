Вашингтон, 5 октября, 2017, 00:36 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило массив документов, посвященных советской космической программе. Документы были опубликованы сегодня, 4 октября, на сайте ЦРУ.

Mil.ru Макет первого искусственного спутника Земли

Сообщается, что рассекречивание документов о советской космической программе приурочено к 60-летию со дня запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли.

Вывод на орбиту Земли первого искусственного спутника в буквальном смысле слова шокировал всё американское общество. США, которых считали передовой научно-технической державой, не могли понять, как в СССР, который совсем недавно оправился от тяжелейших потерь Великой Отечественной войны, смогли совершить прорыв в космос.

Рассекреченный массив документов представляет собой 59 файлов на 440 страницах. В массив вошли различные докладные записки высшему руководству США, касавшиеся разработок и запусков первого, второго и третьего искусственных спутников Земли. Из ряда записок следует, что некоторые американские разведслужбы всерьёз считали, что у СССР ничего не получится и первый искусственный спутник упадёт в ходе неудачного запуска. В целом разведка докладывала руководству США, что вероятность неудачного запуска составляет 50%.

Прорвавшись в космос, СССР показал, что космическая эра человечества — это реальность, которой можно достичь в не таком уж далёком будущем. Полёт Юрия Гагарина, первый выход человека в открытый космос, подготовка лунной программы были логичными шагами на пути человечества к звездам. Однако реальность холодной войны диктовала несколько иное направление космической программы.

После смерти главного конструктора Сергея Королёва, а также американского «полета на Луну», центр тяжести в космической программе как США, так и СССР был перенесён в военную плоскость. Последней попыткой снять напряженность холодной войны и направить ресурсы человечества на покорение космоса была совместная советско-американская программа «Союз — Аполлон» (1975 год). Но дальнейшего развития она не получила.

После этого космос на два десятилетия в основном использовался для военных целей. В частности, космические челноки многоразового использования «Спейс-шаттл» и «Энергия-Буран» были по сути орбитальными бомбардировщиками.

С крушением Советского Союза развитие космонавтики в мире очень сильно затормозилось. Даже создание Международной космической станции, которое началось в 1998 году, принципиально не изменило вектор развития космической отрасли.

Сейчас космическая отрасль довольно сильно расширила свой потребительский сегмент. На орбиту Земли запускается огромное количество спутников связи, появился «космический туризм». По-прежнему существенное количество ресурсов, выделяемое великими державами на космическую отрасль, тратится на её военный сегмент.

Амбициозные проекты, связанные с колонизацией хотя бы Солнечной системы, пока остаются только на бумаге.