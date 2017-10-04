Москва, 5 октября, 2017, 00:27 — ИА Регнум. Письмо, к которому была приложена папка обращений от потерпевших в ДТП 2016 года с 12 погибшими пассажирами автобуса, направил главе Югры председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

86.mchs.gov.ru Детей, пострадавших в ДТП 4 декабря 2016, отправляют в Москву

Комментируя итоги поездки Бастрыкина в Ханты-Мансийский автономный округ, Петренко отметила, что глава СКР провел личный прием родителей детей, погибших в декабре 2016 года в ДТП (погибли десять детей).

«Председатель выслушал массу нареканий на ход и результаты расследования уголовного дела, которое в настоящее время уже рассматривается судом», — пояснила Петренко.

Родители погибших и пострадавших детей считают, что не все виновные привлечены к уголовной ответственности — только директор спортивной школы, в которой занимались ребята, водители транспортных средств и представители индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки. Чиновников, ответственных за безопасность детей, это не коснулось.

Бастрыкин направил поручение Главному следственному управлению СКР провести дополнительное расследование и дать правовую оценку действиям и бездействию всех ответственных за безопасность детей лиц, не исключая представителей госслужбы.

«В связи с тем, что решение большинства этих проблем находится в компетенции органов власти автономного округа, председатель Следственного комитета Российской Федерации направил письмо губернатору Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, обратив ее внимание на проблемы жителей региона, — сообщила представитель СКР. — Свое письмо Александр Бастрыкин сопроводил папкой обращений от потерпевших».

Напомним, ДТП, в котором погибли десять и пострадали 16 детей, произошло в Югре 4 декабря 2016 года. Это случилось на 926-м км трассы Тюмень-Ханты-Мансийск. Погибли также двое и пострадали трое взрослых.

Ребята, ехавшие в автобусе — юные акробаты СДЮСШОР «Сибиряк». В тот день они направлялись из Ханты-Мансийска в город Нефтеюганска в автобусе «Karosa С934.1351». На 926-м километре произошло столкновение автобуса с идущим навстречу тягачом «Volvo FH 12 420».